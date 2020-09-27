شمخاني : التطبيع مع اسرائيل خيانة كبرى وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

2020/09/27 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني :” ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني “، مضيفا :” ان تبعات هذا الاجراء سوف لن تقتصر على الاخلال بالامن وزرع الخلاف بين دول المنطقة ، بل ستجعل وجود الدول المطبعة في خطر حقيقي “.[…]

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