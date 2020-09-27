تقرير: الكاظمي أضاف فقرات في الموازنة تمهد لحل الحشد الشعبي

2020/09/27 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف موقع “عربي 21 “، الاحد، عن قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتضمين الموازنة فقرات تتضمن خطوات اولية لحل الحشد الشعبي،فيما اشارت الى ان الحشد يستند الى اساس صلب لا يمكن الاستهانة به.وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ ان “خطوات رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بإعفاء قيادات بارزة من الحشد الشعبي، وإغلاق مكاتب لها في مطار بغداد والمنافذ الحدودية، وعدم إدراج مخصصاتهم بقانون بالموازنة المالية، اثارت تساؤلات عدة حول دلالات وأهداف تلك القرارات”.واضاف ان ” تفسيرات محللين وسياسيين تباينت بخصوص دلالات خطوات الكاظمي وأهدافها، ففي وقت اعتبرها البعض محاولة لإضعاف الحشد الشعبي، أكد آخرون أن تفكيك “الحشد” مسألة ليست بالسهلة، وغير قابلة للتحقق حاليا”.ونقل الموقع عن مصادر سياسية قولها ان “حكومة مصطفى الكاظمي ضمنت فقرة في الموازنة المالية العامة، استفزت قوى سياسية وأثارت غضبها، حيث اعتبروها خطوة تمهّد لحل قوات الحشد الشعبي”.وتابعت المصادر، أن “نسخة مسربة من الموازنة المالية، تضمنت فقرة تتحدث عن التقسيمات المالية بين التشكيلات الوزارية، اعتبرتها قوى سياسية وسيلة لحلّ الحشد الشعبي، ودمج عناصره ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية”.انتهى 25د

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