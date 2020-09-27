ما موقف فتح من تحركات جبريل الرجوب الأخيرة؟

2020/09/27 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مراد سامي/..تحدّثت مواقع إعلاميّة فلسطينية عن ردود فعل بعض القيادات داخل فتح، وبالخصوص ردة فعل عزام الأحمد الغاضبة حيال تحرّكات زميله في الحركة جبريل الرجوب الأخيرة.تكرّر اسم جبريل الرجوب كثيرًا منذ اختياره ممثّلًا لحركته فتح في المفاوضات مع حركة حماس.الرجوب شخصيّة قياديّة في فتح، وهو يشغل حاليّا منصب أمين سرّ اللجنة […]

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