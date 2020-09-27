لعبة العملات “المزيفة” تصل لمراحل “مخيفة”.. نحو 100 ألف دولار بمحافظة واحدة!

2020/09/27 | 12:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وكالة الاستخبارات اليوم الاحد القبض على عصابتين لترويج وبيع العملة المزيفة في نينوى، فيما تم ضبط نحو 100 الف دولار اميركي مزور، وذلك بعد ساعات من اعلان شرطة السليمانية اعتقال ايرانيين اثنين كادا يروجان لعملات عراقية مزيفة في اسواق المحافظة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة نينوى في وزارة الداخلية القبض على عصابتين للترويج وبيع العملة المزيفة والمتكونة من ثلاثة متهمين”.

وبينت أنه “تم القبض على اثنين منهم في الجانب الايسر من مدينة الموصل وبحوزتهم (١٨.٣٠٠) الف دولار أمريكي فئة ١٠٠دولار أمريكي مزيفة و (٢٠) ليرة تركية ورقة واحدة واختام تستخدم في ختم العملات المزيفة”.

واضافت انه “تم إلقاء القبض على المتهم الثالث بمركز محافظة نينوى وبحوزته (٥٠.٠٠٠) الف دولار امريكي مزيف وبدلالته بعد التحقيق الابتدائي معه تم ضبط مبلغ(١٠.٦٠٠) دولار أمريكي مزيف داخل داره”، مبينة انه “تم تسليم المتهمين والعملة المزيفة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي”.

عملات عراقية مزورة بأيادٍ ايرانية

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاحد القاء القبض على شخصين إيرانيي الجنسية وبحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان قوات الشرطة القت القبض على شخصين يحملان الجنسية الايرانية وبحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية فئة خمسة آلاف دينار، مبينة انهما حاولا ترويجها بالاسواق في السليمانية.

واضاف البيان ان المتهم الاول يُدعى (ل، م، ر) من مواليد عام 1974، والمتهم الثاني يُدعى (ع، م، ح) من مواليد عام 1976، مشيرا الى ايداعهما في الحبس بأمر من القاضي وفق المادة 298/280 من قانون العقوبات العراقي.

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