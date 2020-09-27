سائرون: رئاسة البرلمان اشترطت حسم الخلافات حول قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

2020/09/27 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد تحالف "سائرون"، الأحد، أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اشترط حسم الخلافات حول الدوائر قبل موعد التصويت عليها، فيما أشار إلى ان الجلسة المقبلة للبرلمان ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات.

وقال النائب عن "سائرون" أمجد العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 27 أيلول 2020، إن "هنالك خلافا حدث على معايير الدوائر الانتخابية وشكلها بين نواب محافظة كركوك والموصل والكورد، إذ أن الاخيرة طالبت بأن تكون جميع المحافظات تعمل بمعيار واحد، أي الدوائر كلها تقسم لجميع المحافظات ".

وتابع أن "نواب محافظتي نينوى وكركوك طالبوا باستثناء محافظتيهم، لأن مناطقهم متداخلة بين الكورد والعرب واطياف اخرى، لذلك كان على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللجوء إلى تأجيل الجلسة، لكنه اشترط على النواب المعترضين التوصل لحل نهائي".

وأضاف، أن "يوم 10 تشرين الأول المقبل سيكون الموعد الأخير، إذ أن المجلس سيصوت على قانون الانتخابات سواء اتفق النواب أم لم يتفقوا".

وأشار العقابي، إلى أن "أصوات الناخبين لن تضيع، بسبب دمج الأقضية أو الوحدات الإدارية القريبة في بعضها"، مؤكدا "وجود بعض الكتل السياسية طالبت بدمج حي مقابل حي بعيد جدا، حيث استبعد هذا الطرح، لأن كل وحدة إدارية ستدمج مع الوحدة الإدارية المجاورة لها، إذا كان عدد سكانه قليلا".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد اكد أمس السبت، أن رئاسة البرلمان جاهزة لعرض صيغة قانون انتخابات مجلس النواب بأي وقت، معلنا عن تسلم طلب بتأجيل فقرة اكمال التصويت على القانون إلى يوم محدد خلال هذا الأسبوع.

جدير بالذكر ان مجلس النواب رفع جلسته أمس السبت، إلى اليوم الأحد، وذلك بعدما صوت خلال جلسته التاسعة من السنة التشريعية الثالثة الفصل الأول، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي‏، وبحضور 180 نائبا، على مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بالية توزيع الدوائر الانتخابية،‏ كما صوت على تأجيل التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية الى 10 تشرين الاول القادم بناء على طلب لعدد من اعضاء المجلس.

ر.إ

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