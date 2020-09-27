نايتس: الحديث عن اغلاق السفارة الأميركية هو إحدى الطرق لتحفيز العمل ضد الميليشيات

2020/09/27 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس، ان الأحداث المتدخلة في تأمين المنطقة الخضراء قد تؤدي الى إيقاف عملية تعليق السفارة الأميركية في بغداد وعكس مسارها.

وأشار نايتس في تغريدة على تويتر الى ان حديث الولايات المتحدة عن اغلاق سفارتها هو إحدى الطرق لتحفيز العمل الحازم ضد الميليشيات واتخاذ إجراءات فعالة ضدها ويمكن تذكرها على انها مناورة ناجحة.

ودعا نايتس العراق الى تنظيف المنطقة الخضراء من خلال خطة عسكرية حازمة مبينا ان ذلك سيجعل السفارات الأجنبية والحكومة العراقية في مأمن من اجتياح الميليشيات.

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