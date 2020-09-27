مسرور البارزاني يقرع جرس بدء العام الدراسي في إقليم كردستان

2020/09/27 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ العام الدراسي الجديد في مدارس إقليم كردستان وسط إجراءات وقائية شديدة وارشادات صحية للحد من تفشي وباء كورونا.

وقرع رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني جرس انطلاق العام الدراسي الجديد في إحدى مدارس أربيل، مؤكدا أنه تقرر اعتماد التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية ما عدا طلاب الصف السادس الاعدادي بغية الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التدريسية، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم لديها العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعليمي.

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