اغتيال أحد موظفي بعثة الأمم المتحدة في مطار كركوك

2020/09/27 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

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قُتل أحد موظفي بعثة الأمم المتحدة في مطار كركوك بعد تعرضه لعملية طعن بأداة جارحة.

وأكد قائممقام كركوك، فلاح بايجي، مقتل طبيب فلبيني الجنسية يدعى رونالد سانتوس يعمل لدى الأمم المتحدة بواسطة آلة جارحة داخل مطار كركوك، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في حادثة القتل، إلا أنه لم يتم التوصل لأية معلومات عن تفاصيل القضية ولم يتم اعتقال أي متهم بتنفيذ الاغتيال.

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