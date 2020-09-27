سابقة أميركية.. نيو جيرسي تمنع الأكياس أحادية الاستخدام

2020/09/27 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت ولاية نيو جيرسي حظرا على الأكياس المعدة للاستخدام مرة واحدة، سواء من البلاستيك أو الورق، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة ،التي شهدت ازديادا في استعمال هذه الأكياس بسبب جائحة "كوفيد- 19".

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