صحة دهوك: لدينا 568 اصابة بكورونا بين الكوادر الصحية

2020/09/27 | 12:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية العامة لصحة محافظة دهوك، اليوم الاحد، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام صحية دهوك نزار عصمت خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا بشكل اكبر، مشيرا الى وجود اكثر 30 مصابا بفايروس كورونا تحت اجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات دهوك واوضاعهم الصحية غير مستقرة.

واضاف: لدينا 568 اصابة بكورونا بين الكوادر الصحية في محافظة دهوك بينهم اطباء وممرضين وكوادر ادارية ، ومع الاسف ولدينا 4 حالات وفاة بين الكوادر الصحية.

وتابع: لدينا نداء الى المواطنين كلما زادت اعداد الاصابات بكورونا تزيد ايضا اعداد الوفيات، وعلينا العمل معا للالتزام بالتعليمات الصحية ومنع انتشار هذه الجائحة بشكل اكبر والعمل على تقليل الاصابات قدر الامكان.

واوضح: ان المستشفيات في محافظة دهوك قدرتها محدودة وموضوع الحد من انتشار فايروس كورونا هو بيد المواطنين في المرحلة الراهنة.

PUKmedia خاص ‌

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