السليمانية تقيم مراسم في اليوم العالمي للسياحة

2020/09/27 | 12:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم خاصة في محافظة السليمانية اليوم الاحد، 27/9/2020 بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وتم خلال المراسم بالتعاون مع اعدادية السياحة في السليمانية وعدد من الجمعيات اعلان دورة لاكتساب الخبرة في مجال (ايرلاين) لطلبة قسم السياحة في جامعة السليمانية، الهدف منها تنمية وخلق بيئة سياحية لمحافظة السليمانية.

وبعد اجراء المراسم، وبالتنسيق مع كافة الاطراف تم البدء بزراعة اشتال في محافظة السليمانية.

PUKmedia / هدى طارق

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