شرطة السليمانية تضبط عملة عراقية مزيفة بحوزة إيرانيين

2020/09/27 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاحد القاء القبض على شخصين إيرانيين وبحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية.

وقالت المديرية في بيان، ان “قوات الشرطة القت القبض على شخصين يحملان الجنسية الايرانية وبحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية فئة خمسة آلاف دينار، مبينة انهما حاولا ترويجها بالاسواق في السليمانية”.

وأضافت ان “المتهم الاول يُدعى (ل، م، ر) من مواليد عام 1974، والمتهم الثاني يُدعى (ع، م، ح) من مواليد عام 1976، مشيرا الى ايداعهما في الحبس بأمر من القاضي وفق المادة 298/280 من قانون العقوبات العراقي”.

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