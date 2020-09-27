“غوغل” تحتفل بالذكرى 22 لتأسيسها

2020/09/27 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تحتفل شركة غول اليوم ، 27 ايلول، بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها .واحتفلت “غوغل”، بمناسبة مرور 22 عاما على إنشائها، عبر تغيير محرك البحث الشهير صورته المعتادة من كلمة “google” إلى صورة تعبيرية عن الكلمة، حيث ظهر حرف G مرتديا قبعة احتفال وهو يقوم بالبحث عبر شاشة الحاسوب مستعرضا صورا تجسد باقي أحرف كلمة […]

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