المعموري يطالب بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن المفردات التموينية وبأثر رجعي

2020/09/27 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري، الأحد، وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أغلب أبناء المجتمع هم من الفئات محدودة الدخل التي تعتبر مفردات البطاقة التموينية من المواضيع المهمة”، مشيراً إلى أنها “توفر ولو جزءًا بسيطاً من المواد الغذائية التي تحتاجها العائلة العراقية”.وأضاف المعموري : “كنا نتأمل زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع الحاجة الفعلية للمواطنين”، مستدركاً : “إلا أننا شهدنا تراجعاً مستمراً في عددها حتى وصلنا إلى إختفاء أغلبها ولشهور عدة”.وأوضح المعموري، أن “الدولة كانت قد خصصت مسبقاً الأموال الكافية لوزارة التجارة من أجل توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبشكل شهري”، متسائلاً “أين ذهبت تلك الأموال؟ ومن يتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بالمواطنين؟”.وطالب المعموري وزارة التجارة بـ”تعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي”، مؤكداً على اعتبار ذلك “سياق عمل ثابت عن كل شهر لا توزع فيه المفردات الغذائية”.



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