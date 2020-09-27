مرقد الطاغية - حسن مدن

2020/09/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن في إحدى قصائده تنبأ الشاعر الإسباني لوركا بأن جثته لن يُعثر عليها بعد موته.



وللدهشة فإن هذا ما حدث، ففي مكانٍ ما في التلال المحيطة بغرناطة في عام 1936 قتلت فرق الموت الفاشية، المؤتمرة بأوامر فرانكو، لوركا الذي كان في الثلاثينات من عمره فحسب.



كان يهجس بالموت، لذا طلب أن تبقى نافذته مفتوحة عندما يموت.لكنه لم يَمتْ، إنما قُتل غيلة.



لم تكن ثمة نافذة لتفتح لحظة قتله في الفضاء الشاسع تحت السماء الأن ......





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