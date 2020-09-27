نادية العراقية توجه رسالة قاسية للمشككين فى نسب أبنائها

2020/09/27 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة فاتن فتحى و الشهيرة بـ”نادية العراقية” ، خلال الساعات الماضية ، لعاصفة من السخرية ، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول صوراً لأبنائها ، وتجددت المقارنة بين الأبناء ووالدتهم الفنانة العراقية ، من حيث ملامح الوجه ، وكيف يحمل الأبناء ملامح أوروبية والأم لا تشبههم.[…]

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