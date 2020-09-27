مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن اللبنانية في اشتباك مع متشددين

2020/09/27 | 12:49 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اللبنانية قتلت متشددين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار يوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا أيضا في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.وأوضحت المصادر أن المجموعة تضم سوريين ولبنانيين وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش اللبناني لتطويق المنطقة.وأضافت أن بعض أعضاء المجموعة يرتبطون بالمتشدد خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.وقتل أربعة جنود لبنانيين في ذلك الاشتباك.ووُصف التلاوي بأنه عضو سابق بتنظيم الدولة الإسلامية وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أفراد في شمال لبنان في أغسطس آب.إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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