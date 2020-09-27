مدرب الديوانية يكشف سبب ابعاد مغتربين اثنين من صفوف الاحمر

2020/09/27 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قرر مدرب نادي الديوانية، استبعاد لاعبين مغتربين من صفوف الفريق، لعدم قناعته بمستوياتهم الفنية.

وقال مدرب الفريق حازم صالح في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الديوانية يواصل تدريباته استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز والمقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل”.

وأوضح ان “يوم امس وخلال الوحدات التدريبية، أجرينا مباراة ودية امام فريق الديوانية الرديف، واشركت اللاعبين المغتربين امير علي حكمت وصفاء سعيد”.

وأضاف ان “اللاعبين لم يقدما مستويات مرضية وأكدنا عدم القناعة بهما، حيث أبلغنا الهيئة الادارية بان اللاعبين لن يكونا ضمن خطط الفريق في الموسم المقبل”.

وكان الديوانية قد اعلن تعاقده مع اللاعبين بشكل رسمي في الانتقالات الصيفية الجارية.



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