المحافظ الجديد للبنك المركزي يعلن طرح ’ورقة إصلاح’ القطاع المصرفي

2020/09/27 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الاحد، طرح ورقة إصلاح القطاع المصرفي.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2020)، إن "محافظ البنك المركزي العراقي، عقد اجتماعه الأول للقطاع المصرفي صباح هذا اليوم الاحد الموافق ٢٧ أيلول ٢٠٢٠ في مبنى البنك المركزي، حيث عرض خلاله الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الأزمة الاقتصادية، كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي سيتم المباشرة بها قريبا".

واكد محافظ البنك المركزي وفقا للبيان، "على أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة"، مبينا ان "هذا البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".

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