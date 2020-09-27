2020/09/27 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج العسل المحلي والسعي الى تصديره الى الخارج في اقرب وقت ممكن.وقال الخفاجي في مؤتمر اطلاق تطبيق نحلة الاول في العراق الخاص بالعسل ومشتقاته والتابع لجمعية النحالين العراقيين على قاعة نادي العلوية في بغداد، وبحضور رئيس واعضاء الجمعية وعدد من المختصين في الشأن الزراعي، بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزارة الزراعة تسعى لوضع آليات للنهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن تطوير ودعم قطاع النحل وانتاج العسل والحد من استيراد المنتجات والبضائع من الاسواق الخارجية وايقاف خروج العملة الصعبة الى خارج البلد”.وأضاف أنه “شدد رفقة رئيس الوزراء على تطبيق قانون حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وضبط الحدود وكافة المنافذ الحدودية من ضمنها اقليم كردستان والتنسيق مع هيئة الجريمة المنظمة لوضع نقاط التفتيش والسيطرات الكمركية”.وأكد الخفاجي على ” العراقيين وبصمتها الواضحة في القطاع الزراعي وزيادة انتاجية العسل المحلي.



تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج العسل المحلي والسعي الى تصديره الى الخارج في اقرب وقت ممكن فضلا عن محاصيل الشعير والتمور”، مبينا أن “العمل على دعم قطاع النحل والنحالين في العراق وتذليل المعوقات التي تعترض طريقهم”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتزم تصدير العسل إلى الخارج قريبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتزم تصدير العسل إلى الخارج قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).