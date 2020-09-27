2020/09/27 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغدادقدمت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة، دعوة لوزارة التجارة لشراء أكثر من 3 الاف طن جاهزة للتسويق من زيت الطعام لاغراض البطاقة التموينية.

وقالت الشركة إنها انتجت “زيت الطعام السائل علامة ( البنت ) بطاقات عالية ومواصفات عالمية”، داعية وزارة التجارة لـ”شراء أكثر من ( ٣ ) آلاف طن جاهزة للتسويق لأغراض البطاقة التموينيـة “.

وأوضـح مدير مصانع الإمام علي الهادي في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة بأن “للشركة مصنعاً متكاملاً ضمن مصانع الإمام علي الهادي ( ع ) في محافظة ميسان لإنتاج وتعبئة زيت الطعام أنشئ وفق عقد مشاركة مع مجموعة شركات عراقية وروسية وبلغارية ويعمل بطريقة أوتوماتيكية وفق أحدث التقنيات العالمية في كل مراحل الإنتاج بدءاً من صناعة العبوة وصولاً إلى إنتاج وتعبئة الزيت”.

واضاف أن “مصنع إنتاج وتعبئة زيت الطعام يحتوي على خطوط حديثة من مناشئ إيطالية وبلغارية وأوكرانية لتصنيع العبوة بطاقة ( ١٢ ) ألف عبوة / ساعة وتصفية الزيت بطاقة ( ١٥٠ ) طن/ يوم وتعبئة الزيت بطاقة ( ٢٧٠ ) طن/ يوم ، موضحاً بأن زيت الطعام المنتج نباتي نقي بنسبة ( ١٠٠% ) خالي من الكوليسترول ومطابق للمواصفات العراقية والعالمية وبحجم ( ١ ) لتر للعبـوة “.

وأفصـح إسماعيل عن إنتاج “أكثر من ( ٣ ) آلاف طن من زيت الطعام جاهزة للتسويق لأغراض البطاقة التموينية كون المنتج صنع خصيصاً لوزارة التجارة لغرض توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية ، معلناً في ذات الوقت عن طرح المنتج في مراكز البيع المباشر التابعة للشركة بسعر ( ١٢٥٠ ) دينار للعبوة الواحـدة “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة عراقية تقدم دعوة لوزارة أخرى “عبر فيسبوك” لشراء منتجاتها: 3 الاف طن جاهزة.. وسعر القطعة 1250 دينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة عراقية تقدم دعوة لوزارة أخرى “عبر فيسبوك” لشراء منتجاتها: 3 الاف طن جاهزة.. وسعر القطعة 1250 دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).