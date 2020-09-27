سائرون : وزارة التجارة مطالبة بتعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية

2020/09/27 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي.وقال المعموري في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاحد ، إن “أغلب أبناء المجتمع هم من الفئات محدودة الدخل التي تعتبر مفردات […]

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