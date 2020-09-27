2020/09/27 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حمّل النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر التصويت على الموازنة المالية للسنة الحالية.وقال تعيبان، بحسب إعلام حزبه، إن “تأخر التصويت على الموازنة المالية، تتحمل مسؤوليتها الحكومة كونها قامت بإرسالها إلى مجلس النواب وسحبتها ولا نعرف الاسباب”.وأضاف أنه “بعد زيارة الاربعين ننتظر ارسالها من اجل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر التصويت على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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