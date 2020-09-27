البنك المركزي يؤكد قرب طرح بنود ورقة إصلاح القطاع المصرفي

2020/09/27 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أهمية دعم القطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعه الأول للقطاع المصرفي، إذ تم خلاله عرض الرؤية المستقبلية المقبلة لعمل البنك المركزي في ظل الازمة الاقتصادية كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي التي ستتم المباشرة بها قريبا".

وأكد مخيف "أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة المقبلة"، مبيناً، أن "البنك سيكون داعماً للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".

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