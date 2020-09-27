2020/09/27 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عقده اجتماعاً مع المصارف العاملة في العراق.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "عقد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اجتماعه الأول للقطاع المصرفي صباح هذا اليوم الاحد الموافق ٢٧ أيلول ٢٠٢٠ في مبنى البنك المركزي".

واشار البيان الى أن اللقاء "ُُعرض خلاله الرؤية المستقبلية المقبلة لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الازمة الاقتصادية كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي سيتم المباشرة بها قريبا".

واكد محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، على "أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة".

وبين مخيف أن "هذا البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي يعقد اجتماعاً مع القطاع المصرفي العراقي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي يعقد اجتماعاً مع القطاع المصرفي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).