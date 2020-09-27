زوجة شوماخر تحول منزل رئيس ريال مدريد إلى مستشفى

2020/09/27 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت سيدة الأعمال الألمانية كورينا بيتش، زوجة مايكل شوماخر نجم سباقات السيارات السابق، عن آخر التطورات الصحية لشوماخر بعد انتقالهما للعيش فى إسبانيا، عقب إفاقته من الغيبوبة الطويلة التى دخل فيها إثر إصابته فى الرأس بسقوطه على حجر بجبال الألب خلال التزلج قبل 7 سنوات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "زوجة أسطورة سباقات السيارات الألمانى قالت: " فى الأسبوع الماضى كشفت كلمات طبيب الأعصاب السويسرى إريك ريدرير أن حالة شوماخر مجهولة، إلا أنه يمكنه الجلوس واتخاذ خطوات صغيرة، ولكن ليس أكثر، وأنه بعد غيبوبة طويلة سيظل فترة طويلة للتأهيل".

وأضافت زوجة شوماخر إنه "لا يتكلم، يتواصل عن طريق عينيه، ويسمح لثلاثة أشخاص فقط الذهاب لرؤيته".

وتابعت كورينا "لقد مرت سبع سنوات تقريبًا على الحادث المأساوى الذى تسبب فى إصابة مايكل فى جبال الألب، وشيئًا فشيئًا نتعلم المزيد من المعلومات حول حالته الصحية".

وكشف جان تود، صديق الألمانى ورئيس فريقه السابق فى فيرارى، أن، شوماخر يقاتل كثيرًا، قائلا، "مايكل يقاتل، أتمنى أن يراه العالم مرة أخرى قريبًا، لهذا فهم يعملون هو وعائلته".

وكانت عائلة شوماخر قد انتقلت من محل إقامتها على بحيرة جنيف في سويسرا إلى إسبانيا وأنشأت زوجته مستشفى في المنزل نفسه، حيث حولت كورينا شوماخر فيلا ياسمين التي تقع في مايوركا، إلى مستشفى، والتى كاتن في السابق مملوكة لفلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد.

وستصبح الفيلا العائلية نوعًا من عيادة إعادة التأهيل الخاصة ، ومجهزة بكل ما تحتاجه لرعاية شوماخر، والتي تم بناؤها على قطعة أرض بمساحة 15000 متر مربع من ضمن المجمع السكني، الذي يضم ثلاثة منازل ومسبحين، ومحاط بالحدائق ويطل على البحر.

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