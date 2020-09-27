العتبة العلوية تنشئ مسارات الكترونية نموذجية لخدمة الزائرين

2020/09/27 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/أعلن قسم الفحص الالكتروني في العتبة العلوية المقدسة عن المباشرة بصناعة وتثبيت بوابات ومسارات نموذجية حديثة الطراز في مداخل الابواب الرئيسة المؤدية اإلى مرقد الامام علي للمساهمة في التقليل من الاختناقات الحاصلة في الزيارات التي تشهد حضورا مليونيا.وعن طبيعة تلك المسارات الحديثة واهميتها، قال رئيس القسم حسين علي جاسم في تصريح نقله (المركز الخبري)" تم وضع تصاميم هندسية جديدة للبوابات و المسارات بالتعاون مع قسم التصنيع الحرفي في العتبة لصناعة المسارات النموذجية من مادة الستانلس ستيل".وتابع " نعمل اليوم على تثبيت تلك المسارات النموذجية ذات الطراز الحديث، وقد تم انجاز ما نسبته 70% ، وتثبيتها في المدخلين الشمالي والشرقي (باب الساعة وباب الطوسي)، كما تم العمل بتثبيت مخارج جديدة نموذجية للخروج فقط ، والعمل جار لبقية الابواب، وتهدف المسارات - التي تعد الاولى من نوعها في مداخل العتبات المقدسة- الى المساهمة في فك الاختناقات التي تحصل في الزيارات المليونية وتسهيل مرور الزائرين وانسيابية في الدخول والخروج ./انتهى.

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