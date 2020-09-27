محافظ البنك المركزي يؤكد اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية

2020/09/27 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية.وذكر بيان لاعلام البنك تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المحافظ عقد الاجتماع الاول للقطاع المصرفي اليوم الاحد في مبنى البنك المركزي".واضاف :" تم خلال الاجتماع عرض الرؤية المستقبلية لعمل البنك المركزي العراقي في ظل الازمة الاقتصادية ، كما طرحت بنود ورقة الاصلاح للقطاع المصرفي التي ستتم المباشرة بها قريبا".واكد محافظ البنك المركزي اهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة القادمة ، مبينا :" ان البنك سيكون داعما للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي"./انتهى3

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