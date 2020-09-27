القبض على /7/ متهمين بحيازة مواد مخدرة والسرقة في الديوانية

2020/09/27 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /7/ اشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة والسرقة .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان مفارز من شرطة عفك القت القبض على /5/ اشخاص ، ضبطت بحوزة بعضهم مادة الكرستال وحبوبا مخدرة ، والبعض الاخر مطلوب بتهمة السرقة ".واضاف " ان قسمي مكافحة الاجرام ومكافحة سرقة السيارات في الشامية القيا القبض على شخصين آخرين بتهمة حيازة مادة الكرستال المخدرة وسرقة دراجة نارية "./ انتهى

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