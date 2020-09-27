العراق: قطعنا شوطا في استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية

2020/09/27 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن بلاده قطعت شوطا في استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية....

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