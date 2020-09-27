وزير الدفاع يكشف تفاصيل ما بحثه مع وكيل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية

2020/09/27 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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وزير الدفاع خلال استقباله المسؤول العسكري الإيراني

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، الأحد، عن أبرز الملفات التي ناقشها مع وكيل رئيس اركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي.

وقال سعدون، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم، 27 أيلول 2020، "استقبلت في مقر الوزارة وكيل رئيس اركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي، وبحثنا آفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين".

وكانت وزارة الدفاع، قد أكدت في وقت سابق، ان سعدون، استقبل في مكتبه بمقر وزارة الدفاع، وكيل رئيس اركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي".

ر.إ

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