كتلة الصادقون : تم حسم الخلاف على الدوائر الانتخابية ما عدا كركوك ونينوى

2020/09/27 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني، حسم الخلاف بشان الدوائر الانتخابية بشكل كبير، مبينا ان الخلاف على الدوائر الانتخابية انحصر في كركوك ونينوى.وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “الكتل الكردستانية ابدت تجاوبا وموافقة تجاه الدوائر المتعددة ورئاسة البرلمان كانت جادة في تمرير الدوائر”.واضاف ان “المحافظات […]

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