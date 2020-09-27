بارزاني والاعرجي يبحثان التنسيق الامني المشترك

2020/09/27 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

وجرى في الاجتماع بحسب بيان حكومة الاقليم الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، “بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش”.

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