وزير الدفاع من كربلاء: الحشد الشعبي صاحب خبرة في إدارة ملف الزيارات المليونية

2020/09/27 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد وزير الدفاع جمعة عناد، الأحد، جاهزية القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها لتأمين حماية الزائرين القاصدين كربلاء لاحياء زيارة الأربعين، منشيرا إلى أن الحشد الشعبي يقوم بدور فعال في الزيارة خصوصا وانه صاحب خبرة في إدارة هذه الملفات.وقال عناد في مؤتمر صحفي عقده في قيادة عمليات كربلاء وحضرته المعلومة ان “زيارتنا الى كربلاء هذا اليوم جاءت للاطلاع جاهزية القوات الامنية المشاركة في خطة تأمين الزيارة، حيث ان عمليات كربلاء صاحبة خبرة في ادارة هذا الملف”.واضاف انه “تم استقدام قوات من الجيش والشرطة الاتحادية للمشاركة في تأمين الزيارة، بالاضافة الى ان هناك قطعات عسكرية تنتشر في الصحراء والمناطق التي تشهد هشاشة امنية لتأمينها من اي خطر قد يهدد امن الزيارة”.واشار الى ان “للحشد الشعبي الذي يمسك قطعات كبيرة ويشارك بفعالية في تأمين الحماية للزائرين”، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي يؤدي دورا مهما في الزيارات المليونية لاسيما وانه صاحب خبرة في ادارة مثل هذه الملفات”.



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