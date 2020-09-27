وزير الدفاع يؤكد استمرار التعاون مع إيران في المجالات العسكرية

2020/09/27 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية قدير نظامي، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال وزير الدفاع جمعة عناد في كلمة عقب اللقاء إن التعاون مستمر مع إيران في المجالات العسكرية وعدد من القضايا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن إيران كان لها دور كبير في حرب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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