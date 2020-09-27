شالكة الالماني يعلن عن إقالة المدرب دافيد فاجنر بعد تراجع النتائج

2020/09/27 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -أعلن نادي شالكه، اليوم الأحد، عن قرار صارم عقب تراجع نتائج الفريق في الدوري الألماني هذا الموسم.وكان شالكه خسر أول مباراتين في البوندسليجا، هذا الموسم، ضد بايرن ميونخ بنتيجة 0-8 وفيردر بريمن (2-3).وقال شالكه، في بيان رسمي: “نعلن إقالة المدرب دافيد فاجنر بأثر فوري، والأمر نفسه للمساعدين كريستوف بولر وفرانك فرولينج”.[…]

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