2020/09/27 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- ناشدت النائبة عالية نصيف ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإلغاء عقد محطة بسماية الذي أبرمته وزارة الكهرباء مع شركة ماس القابضة المليء بالمخالفات والذي يلزم الدولة بدفع مليارات الدولارات لهذه الشركة طيلة عشرين عاماً، مبينة أنه لولا وجود الفاسدين والمرتشين لما تم تمرير هذا العقد .وقالت في بيان اليوم :” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلمانية تدعو الكاظمي بإلغاء عقد بسماية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة المركز الخبري الوطني.

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