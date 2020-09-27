الاعرجي يبحث مع رئيس اقليم كردستان المستجدات على الساحة العراقية

2020/09/27 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ، وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.واكد بيان صادر عن حكومة الاقليم ان الاجتماع الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، “بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكردستانية […]

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