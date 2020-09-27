4 ساعات مقابل 10 دولارات.. فرص عمل للشبان والفتيات في بغداد (فيديو)

2020/09/27 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلقت منظمة في العاصمة بغداد مبادرة لدعم شريحة الشباب العاطلين عن العمل والمتضررين من فيروس كورونا بالتعاون مع برنامج ’برنامج الأغذية العالمية’.

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