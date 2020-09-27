غدا .. رئيس النزاهة يكشف لـ”المعلومة” عن اجراءت للقبض واستقدام جديدة لمتهمين بالفساد

2020/09/27 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب ثابت محمد سعيد, الاحد , عن اجراءات قبض واستقدام ستطال عددا جديدا من المتهمين بالفساد يوم غد الاثنين, رافضا الكشف عن تلك الأسماء لكون الإجراءات تجري بسرية تامة.وقال سعيد في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لجنة مكافحة الفساد وجهت الجهات الأمنية والقضائية القيام باجراءت قانونية بالقبض والاستقدام لعدد من المتهمين بقضايا فساد ” , مؤكدا ان ” تنفيذ القبض والاستقدام ستجري يوم غد الاثنين”.وأضاف ان “جميع الإجراءات ستجري بسرية تامة ” , مبينا ان ” لجنة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد يقومان بتنسيق عال في كافة الملفات”.وكانت النائبة عالية نصيف كشفت في وقت سابق عن قيام لجنة النزاهة باصدار قائمة بعدد من المتهمين اليوم الاحد تضم شخصيات مهمة.



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