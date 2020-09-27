السويد تصل الى اختبار فعال ويمتاز بالسرعة ودقة وقليل التكلفة للكشف عن كورونا

2020/09/27 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – طور فريق من الباحثين في معهد كارولنسكا بالسويد طريقة لإجراء اختبار سريع ورخيص ودقيق للكشف عن فيروس كورونا، وتعمل الطريقة على تبسيط الاختبار وتحريره من خطوات التفاعل الباهظة الثمن، مما يتيح توسيع نطاق التشخيص للفيروس التاجي، ونشرت الدراسة في في مجلة Nature Communications، وبحسب موقع “مينت” فإن طريقة الاختبار كانت جذابة بشكل […]

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