برشلونة تنتظره مباراة صعبة عندما يستقبل فياريال بـ كامب نو

2020/09/27 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يفتتح فريق برشلونة موسمه الجديد 2020-2021 من مسابقة الدوري الإسباني بمباراة صعبة عندما يستقبل فياريال بملعبه “كامب نو” فى تمام العاشره مساء بتوقيت مكة وبغداد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، حيث لم يخض البارسا أول جولتين وتم تأجيلهما له نتيجة لتأخر موسمه الماضي، حيث لعب حتى منتصف أغسطس نظرًا […]

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