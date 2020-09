جامعة عراقية تعلن تصنيع دواء يعالج مضاعفات كورونا.. والصحة توافق على تطبيقه

2020/09/27 | 14:01 - المصدر: يس عراق

يس عراق: بغداد

اعلنت كلية الصيدلة في جامعة النهرين، عن توصل فريق طبي من صنع مركب كيميائي يعالج المضاعفات التي يخلفها فايروس كورنا المستجد covid19، والعاصفة السايتوكينية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور علي عبد العزيز الشاوي، ان فريقا طبيا من كلية الصيدلة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، توصل الى صنع مركب كيميائي قد يكون له الامكانية في علاج المضاعفات التي تخلفها العاصفة السايتوكينية من التهابات وفايروسات ومن ضمنها فايروس كورونا المستجد covid19.

من جانبه بين رئيس الفريق الطبي وعميد كلية الصيدلة الدكتور حيدر بهاء، ان وزارة الصحة قد وافقت على انتاج العلاج والمباشرة بالعمل به وتطبيقه على المصابين بهدف مواجهة العاصفة السايتوكينية والتخفيف من مضاعفات الالتهابات والفايروسات.

واضاف ان الكلية تسعى لإيجاد وتطوير علاج جديد يعالج فايروس كورونا مبينا اكتمال الدراسة قبل السريرية في هذا الجانب.

