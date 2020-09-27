2020/09/27 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط مسؤولين اثنين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغَ ماليةً خلافاً للقانون.

وذكر بيان للهيأة تلقتة وكالة الأنباءالعراقية(واع)، أن

"دائرة التحقيقات في الهيأة نفذت عمليَّة ضبط مسؤولين في الاتحاد العام لنقابات العُـمَّال – فرع نينوى، لقيامهما بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات دون سندٍ قانوني".

وأشار إلى أن"فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى اتحاد نقابات العُـمَّال في المُحافظة، تمكَّن من ضبط نائب رئيس نقابة النقل والمواصلات والأمين المالي للنقابة، لقيامهما بتأليف فرقٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ عن كلِّ سيَّارةٍ تدخل إلى مدينة الموصل من خلال السيطرات الخارجيَّـة لمداخل المدينة،من دون سندٍ قانوني".

وأضاف إنه" تمَّ ضبط (46) دفترَ جبايةٍ، تبيَّن بعد التدقيق وجود نقصٍ فيها، إضافة إلى عدم وجود المبالغ الماليَّة التي تمَّ جمعها من دون سندٍ قانونيٍّ وعدم وجود تسلُّم وتسليم لتلك المبالغ".

واوضح البيان في عملية ثانية، أن" فريق العمل تمكن من ضبط عجلةٍ (صهريج) مُحمَّلةٍ بمادَّة البنزين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في منطقة المجموعة الثقافيَّة في الموصل،لوجود تلاعبٍ في آلية نقل وتسليم المنتوج إلى المحطة".

وأكد، أن"تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى،الذي قرَّر توقيف المُـتَّهمين وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مسؤولين اثنين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغ مالية خلافاً للقانون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مسؤولين اثنين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغ مالية خلافاً للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).