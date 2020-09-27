2020/09/27 | 14:02 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الأحد 27 سبتمبر 2020 | 01:55 مساءً | عدد القراءات : 11

السعودية تعتمد تطبيقا إلكترونيا لحجز "العمرة"

أعلنت وزارة الحج السعودية، عن إتاحة تطبيق "اعتمرنا" اعتبارا من الأحد، لاستخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بداية من 17 صفر الموافق 4 أكتوبر/ تشرين الأول كمرحلة أولى.

جاء ذلك، في بيان للوزارة اليوم بعد أن كانت قد وافقت على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة على أربع مراحل.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات السعودية، عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر، ثم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق خطة من أربع مراحل قالت إنها تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كانت السعودية قد استخدمت العديد من الإجراءات الاحترازية خلال موسم حج هذا العام بأعداده القليلة للغاية.

ومن بين تلك الإجراءات: التأكد من خلو الشخص من "كورونا"، لبس الكمامات، الحفاظ على التباعد الإجتماعي، تطهير الأسطح، تحديد عدد محدد لركاب الحافلات المصاعد، وغيرها من الإجراءات.

وارتفع عدد المعتمرين العام الماضي بنسبة 4.6 بالمئة عن 2018، ليصل إلى 19.16 مليون معتمر، 61.1 بالمئة منهم من الداخل و38.9 بالمئة من الخارج.

وشكل السعوديون 27.7 بالمئة من المعتمرين العام الماضي مقابل 72.3 بالمئة غير سعوديين.

وكانت رئاسة الحرمين أغلقت برامج الزيارة بالتزامن مع إغلاق طال الحرمين الشريفين في مارس/ آذار الماضي، أسفر عن وقف أداء العمرة وقتها، وتلاه بأشهر قليلة تنفيذ حج محدود للغاية للمقيمين في المملكة".انتهى4

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