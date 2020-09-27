نواب صلاح الدين يجتمعون لمناقشة التصويت على مشروع قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية

2020/09/27 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

عقد نواب محافظة صلاح الدين اجتماعا مشتركا لمناقشة التصويت على مشروع قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية بحضور اعضاء لجنة الثقافة والسياحة النيابية .

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