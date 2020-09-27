طلب برلماني لتفعيل القرار 315 الخاص باصحاب العقود والمحاضرين

2020/09/27 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وافقت رئاسة مجلس النواب على احالة طلب رسمي لاكثر من 50 نائبا ،الى اللجنة المالية النيابية لأدراج تفعيل قرار 315 لسنة 2019 و ادخاله حيز التنفيذ ضمن موازنة 2020 ،والمتعلق بمساواة شريحة (الاجراء والعقود والمحاضرين) باقرانهم من موظفي الدولة بالحقوق و الواجبات .

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