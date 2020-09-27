شنكالي : وزير الخارجية حمل رسالة امريكية قوية الى طهران

2020/09/27 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران تتضمن ايصال رسالة امريكية الى الجانب الايراني بشأن استهداف قواتها في العراق.وقال شنكالي في تغريدة على حسابه في تويتر ، اليوم الاحد: “المعلن عن زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران هي لزيادة التنسيق والتعاون الامني والاقتصادي والتجاري بين […]

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