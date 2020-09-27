تعليق من منظمة الصحة العالمية على تعامل العراق مع كورونا

2020/09/27 | 14:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، التزام وزارته بلوائح الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا في العراق، فيما اشادت المنظمة بجهود الوزارة وملاكاتها.

وبحسب بيان للوزارة فإن التميمي استقبل مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل اليوم الاحد “.

واضاف البيا انه “ثمن الوزير جهود منظمة الصحة العالمية في دعم الوزارة وملاكاتها لدرء خطر وباء كورونا المستجد في البلد والذي اصبح وباءا عالميآ يهدد حياة المواطنين وبالأخص الدول التي تم تسجيل الاصابات فيها والوفيات ومنها بلدنا العراق”.

واكد التزام “وزارة الصحة وملاكاتها بلوائح الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء وحرصها على وضع خطة رصينة خلال الزيارة الاربعينية لوقاية الزائرين من فيروس كورونا”.

وحث المواطنين الزائرين على “الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحي التي اصدرتها الوزارة ومنها دعوتها المصابين بامراض مزمنة واعتلالات مناعية بعدم التوجه للزيارة الاربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد”.

من جهته مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتور ادهم رشاد اسماعيل اشاد بـ”جهود وزارة الصحة وملاكاتها وما يقدمونه من خدمات متقدمة للمصابين بفايروس كورونا المستجد.”

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