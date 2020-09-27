العراق سيواجه منتخبا قويا في نوفمبر المقبل تحضيرا للتصفيات المزدوجة

2020/09/27 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم، السبت، على طلب نظيره العراقي خوض مباراة ودية بين المنتخبين، يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لنهائيات المونديال (قطر 2022)، وكأس آسيا 2023 في الصين.





وستقام المباراة في الإمارات، على أن يتم تحديد الملعب والتوقيت في وقت لاحق.





وبذلك، سيخوض أسود الرافدين مباراتين وديتين، ضمن أيام الفيفا في نوفمبر، أمام عمان يوم 13، وضد أوزبكستان يوم 17.

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